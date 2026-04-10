В Воронеже пройдет просветительский форум «Благодатный огонь в сердце каждого»

В Воронеже по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, с 15 по 20 апреля пройдет традиционный духовно-просветительский форум «Благодатный огонь в сердце каждого». В эти дни верующие в помещении воронежского Дворца творчества детей и молодежи (Площадь детей, д. 1) смогут поклониться ковчегу с частицей Ризы Господа нашего Иисуса Христа. Молебны у святыни будут совершаться ежедневно в 11.00, 14.00 и 17.00.
Также в рамках форума пройдет традиционная выставка-ярмарка с участием более 70 православных монастырей и храмов из России, ближнего и дальнего зарубежья. Посетителям форума будет доступна фотовыставка «Рожденные вопреки» благотворительного фонда «Женщины за жизнь».
В программе мероприятий:
15 апреля, среда.
12.00 — принесение ковчега с частицей Ризы Господа нашего Иисуса Христа, молебен и торжественное открытие духовно-просветительского форума «Благодатный огонь в сердце каждого». Фойе.
16.00 — встреча с руководителем отдела по культуре Воронежской епархии иереем Виталием Тарасовым на тему: «Безобидно ли сквернословие?» Конференц-зал.
19.00 — Пасхальный концерт детских хоровых коллективов. Большой зал.
16 апреля, четверг.
18.00 — встреча с протоиереем Андреем Каневым, клириком Екатеринбургской епархии на тему: «Побеждай врага прежде всего человеколюбием». Большой зал.
17 апреля, пятница.
19.00 — патриотический квиз, подготовленный молодежным отделом Воронежской епархии. Малый зал.
18 апреля, суббота.
11.00 — детское театрализованное представление «Красная шапочка на Божьем лугу» по мотивам произведений протоиерея Артемия Владимирова, подготовленное воскресной школой Благовещенского кафедрального собора г. Воронежа. Большой зал.
18−19 апреля, суббота-воскресенье.
10.00−15.30 — мастер-классы для детей по изготовлению пасхальных сувениров.
19 апреля, воскресенье.
11.00−12.30 — мастер-класс по колокольному звону. Открытая площадка у Дворца творчества детей и молодежи.
13.00−14.00 — концерт «Воронежские колокола» с участием духового оркестра. Открытая площадка у Дворца творчества детей и молодежи.
18.00 — Пасхальный концерт в рамках V Патриаршего международного фестиваля духовной музыки «Свет Христов». Программу шедевров духовной музыки представят лучшие исполнители из Москвы и Воронежа, лауреаты фестиваля «Свет Христов»:
— Московский синодальный хор (художественный руководитель и главный дирижер — заслуженный артист России Алексей Пузаков);
— Митрополичий смешанный хор Благовещенского кафедрального собора г. Воронежа (главный регент — Илья Ижогин).
Большой зал.
20 апреля, понедельник.
17.00 — встреча с председателем Международной общественной организации «Союз православных женщин» Натальей Дмитриевской, руководителем отдела по вопросам семьи, защиты материнства и детства Воронежской епархии иереем Александром Шишкиным и уполномоченным по правам ребенка в Воронежской области Ангелиной Севергиной на тему: «Духовное здоровье общества — основа благополучия государства». Кукольный зал.