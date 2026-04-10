В Воронеже пройдет просветительский форум «Благодатный огонь в сердце каждого»

В Воронеже по благословению митрополита Воронежского и Лискинского Леонтия, главы Воронежской митрополии, с 15 по 20 апреля пройдет традиционный духовно-просветительский форум «Благодатный огонь в сердце каждого». В эти дни верующие в помещении воронежского Дворца творчества детей и молодежи (Площадь детей, д. 1) смогут поклониться ковчегу с частицей Ризы Господа нашего Иисуса Христа. Молебны у святыни будут совершаться ежедневно в 11.00, 14.00 и 17.00.