Медианная зарплата в Нижегородской области достигла 74,5 тысяч рублей

Менеджеры стали самыми востребованными специалистами в регионе.

Источник: Живем в Нижнем

Медианная зарплата в регионе по итогам марта составила 74,5 тысячи рублей, что на 11% больше по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru.

По данным аналитиков, за последний месяц на региональном рынке труда появилось более 17,8 тысяч предложений. По объему спроса Нижегородская область попала в топ-3 регионов ПФО.

Чаще работодатели искали менеджеров по продажам и по работе с клиентами. В пятерку самых востребованных специалистов эксперты также включили продавцов-консультантов и продавцов-кассиров, разнорабочих, водителей и бухгалтеров. В топ-10 попали врачи, курьеры, администраторы, повара, пекари и кондитеры, а также упаковщики и комплектовщики.

На нижегородском рынке труда по-прежнему фиксируется дефицит кадров. Особенно он отмечается в сферах «Медицина, фармацевтика» и «Розничная торговля».

