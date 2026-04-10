В Ачинске медцентр потребовал с клиента плату за документы для налогового вычета

В Красноярском крае медицинский центр получил предупреждение от Роспотребнадзора за то, что хотел получить с клиента плату за пакет документов на налоговый вычет.
В пресс-службе рассказали, что жительница Ачинска обратилась в частный медицинский центр «ГорЗдравМед» за справкой для замены водительского удостоверения. Услуга стоила 2800 рублей.
Женщина решила сразу получить документы, необходимые для предоставления в налоговую инспекцию на вычет: договор на оказание платных медицинских услуг, чек и справку для налоговой инспекции. Но сотрудники центра предложили ей заплатить за этот пакет документов еще 10% от уже внесенной суммы.
В Роспотребнадзоре объяснили, что медики нарушили правила предоставления платных медицинских услуг, утвержденные правительством РФ. В них четко указано, что женщине обязаны выдать все эти документы без какой-либо дополнительной оплаты.
Управление Роспотребнадзора объявило предостережение медицинскому центру «ГорЗдравМед» о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства.
Newslab теперь в МАХ. Также новости публикуются в ОК | ВК | Дзен | Telegram.