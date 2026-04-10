Жители Красноярского края оценили благоустройство 40 новых пространств

В западных городах Красноярского края за восемь лет обустроили 40 общественных пространств. Работы прошли по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В региональном министерстве строительства и ЖКХ рассказали, что с начала реализации федеральной программы в Ачинске обустроили парк «Березовая роща», сквер в 1-м микрорайоне и водно-ландшафтный парк возле реки Чулым. Жители Боготола получили выбранные ими для преображения несколько скверов. В ЗАТО поселок Солнечный привели в порядок центральную площадь. В Ужуре преобразили городской парк и несколько скверов.
В городе Назарово за несколько этапов обновили парк «Березовая роща», аллею в районе школы № 3, территорию вблизи детской спортивной школы, а также благоустроили несколько скверов. В городе Шарыпово появился парк «Зеленый островок», несколько новых скверов и территорий, площадь возле остановочного пункта у торгового центра, а также площадь в Центральном парке.
Все объекты для благоустройства горожане выбирали в рамках всероссийского голосования. Ежегодно в нем участвуют муниципальные образования с населением свыше 10 тыс. человек.
«В нашей семье трое детей, ждем появления четвертого. Много времени проводим на улице, часто гуляем в Центральном парке, а также в парке “Зеленый островок”. Дети с удовольствием качаются на качелях, играют в детских городках, а я могу отдохнуть на удобной лавочке, наблюдая за ними. Знакомые, которые уехали из нашего города и теперь бывают здесь как гости, говорят, что Шарыпово заметно похорошел, стал уютнее», — рассказала жительница Шарыпова Алёна Шадурская.
Всего с 2018 года в Красноярском крае появилось более 270 благоустроенных пространств, выбранных жителями. В этом году преобразятся еще 33 территории. Очередное голосование за выбор мест для благоустройства в следующем году состоится с 21 апреля по 12 июня.
Напомним, что кроме нацпроекта, который действует в городах с населением свыше 10 тыс. человек, в крае реализуются региональные программы благоустройства в небольших поселках. С 2020 года в западных территориях преобразились улицы с прилегающими спортивными и детскими площадками в селе Малиновка Ачинского округа, селе Новобирилюссы Бирилюсского округа, в селах Красная Сопка, Красная Поляна, поселках Преображенский и Глядень Назаровского округа, селе Кулун Ужурского округа, селах Новоалтатка, Холмогорское, Березовское Шарыповского округа, селах Тюхтет и Большой Улуй.
Благодаря краевому конкурсу лучших проектов создания комфортной городской среды крупные благоустроенные парки, набережные, площади появились в Ужуре, Ачинске, Шарыпове, Боготоле, Назарове, поселках Преображенский и Глядень, селе Красная Поляна Назаровского округа, селе Солгон Ужурского округа.
