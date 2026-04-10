Жители Красноярского края оценили благоустройство 40 новых пространств

«В нашей семье трое детей, ждем появления четвертого. Много времени проводим на улице, часто гуляем в Центральном парке, а также в парке “Зеленый островок”. Дети с удовольствием качаются на качелях, играют в детских городках, а я могу отдохнуть на удобной лавочке, наблюдая за ними. Знакомые, которые уехали из нашего города и теперь бывают здесь как гости, говорят, что Шарыпово заметно похорошел, стал уютнее», — рассказала жительница Шарыпова Алёна Шадурская.