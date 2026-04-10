Сын Джо Байдена Хантер решил сбежать из США: вместо себя он оставил многомиллионный долг

Хантер Байден бесшумно сворачивает дела в США и уезжает из страны, хотя должен около 17 миллионов долларов. Об этом стало известно из свежего судебного документа, пишет Daily Mail.
Адвокат Барри Коберн 6 апреля подал бумаги в суд Вашингтона. Там бывшие юристы из фирмы Winston and Strawn требуют с Хантера деньги за работу. В документе прямо указано, что Байден живет за границей. Адвокат добавил, что тот не может оплатить даже текущие судебные издержки.
Раньше фирма защищала 56-летнего Хантера по делам о неуплате налогов и незаконном хранении оружия. Но он так и не погасил счет больше чем на 50 тысяч долларов.
Сам Хантер в прошлом году в подкасте признался, что накопил долги на 17 миллионов долларов. В основном это судебные расходы. Коберн отказался комментировать ситуацию и не назвал точное место жительства сына экс-президента. Однако ранее Хантера видели в Южной Африке — на родине его жены Мелиссы.
Прежде сын бывшего президента Соединенных Штатов Джо Байдена Хантер назвал Украину рассадником зла и коррупции. Он отметил, что уровень схем откатов в Незалежной буквально поражает воображение.