Трое зеленогорских старшеклассников стали обладателями именной стипендии гендиректора Электрохимического завода

Трое зеленогорских старшеклассников стали обладателями именной стипендии генерального директора АО «ПО “Электрохимический завод” (г. Зеленогорск, Красноярский край, входит в Топливную компанию Росатома “ТВЭЛ).
«Яркий пример того, как творческая мысль ломает шаблоны», — именно так Сергей Филимонов оценил работы новых обладателей именной стипендии генерального директора АО «ПО ЭХЗ».
Стипендия генерального директора Электрохимического завода учреждена в 2016 году по инициативе и из личных средств Сергея Филимонова. За это время стипендиатами стали 42 зеленогорских старшеклассника, многие — не единожды.
К примеру, девятиклассник физико-математического лицея Марат Халиуллин стал обладателем стипендии в области физико-математических наук уже во второй раз. Сегодня он работает над созданием фрезерного станка с числовым программным управлением (ЧПУ) — подобных в школьной мастерской нет. Уменьшенную модель станка, созданную Маратом, после сборки и отладки можно будет использовать в учебном процессе. А в планах стипендиата — создание учебного пособия «Плазменный тороид» для кабинета физики.
Сразу два проекта, представленных генеральному директору АО «ПО ЭХЗ», касались сферы медицинского обслуживания. Так, девятиклассник гимназии, воспитанник ЦО «Перспектива» Александр Бадун разрабатывает комплекс для экспресс-диагностики состояния организма. По задумке Александра, измерить артериальное давление, температуру, пульс, уровень кислорода в крови пациент может самостоятельно — с помощью автоматизированного бокса — непосредственное перед приемом у врача. Данные сразу передаются в систему, и врач уже не тратит время на измерения. 5−7 минут экономии за прием — и вот уже появилось время для дополнительных пациентов. Или — для более тщательного анализа и постановки диагноза.
Прототип устройства уже готов, в планах — тесное сотрудничество с медиками. Александр Бадун, стипендиат в области технического творчества, продемонстрировал прототип Сергею Филимонову и признался, что часть средств направит на развитие — инвестирует в новый 3D-принтер.
Еще один проект из сферы медицины представила десятиклассница лицея № 174 София Петлинская, удостоенная стипендии в области естественных наук. Ее работа основана на принципах бережливого производства. Вместе со специалистами по развитию ПСР Электрохимического завода София проанализировала первый этап диспансеризации в городской поликлинике, выявила потери — лишние перемещения и ожидания.
По мнению школьницы, внедрение индивидуальных маршрутных листов и объединение нескольких замеров в одном кабинете позволит сократить время прохождения осмотра с четырех до двух часов.
Генеральный директор ЭХЗ Сергей Филимонов посоветовал Александру и Софии объединить усилия: комплекс для диагностики плюс логистическая схема — это готовый продукт для здравоохранения.
Вручив сертификаты, Сергей Филимонов обратился к участникам церемонии:
«Ваши выступления — яркий пример того, как творческая мысль ломает старые шаблоны. Вы посмотрели на привычные вещи под другим углом и применили современные технологии там, где люди годами работали по инерции. Наш завод — это высокотехнологичное производство, где интеллект стоит на первом месте. Идеи, которые приносят предприятию миллионные эффекты, не падают с неба — их предлагают и реализуют такие же люди, как вы. Это и есть наш двигатель развития. Дерзайте, учитесь и помните: дома вас ждут большие задачи».