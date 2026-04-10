Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области в марте составила 74,5 тысяч рублей

Медианная предлагаемая зарплата в Нижегородской области по итогам марта составила 74,5 тыс. рублей, увеличившись на 11% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщается в исследовании платформы hh.ru, которое есть в распоряжении ИА «Время Н».
Аналитики отмечают, что на рынке труда региона сохраняется дефицит кадров, в первую очередь, в отраслях с массовым наймом. Требуются менеджеры по работе с клиентами, продавцы-консультанты и кассиры, а также разнорабочие, водители, бухгалтеры. В число наиболее востребованных специальностей вошли врачи, администраторы, повара, пекари и кондитеры, а также упаковщики и комплектовщики.
За последний месяц в Нижегородской области было открыто более 17,8 тыс. вакансий — это 14% от всех предложений работы в Приволжском федеральном округе. По объему спроса Нижегородская область вошла в тройку лидеров среди регионов округа в марте.