Водителя с тремя нарушениями нашли по видео в интернете в Ростовской области

Сотрудники донской Госавтоинспекции нашли в интернете видео с грубыми нарушениями правил дорожного движения. На записи было видно, как два автомобиля опасно маневрируют. Полицейские установили личность одного из водителей. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
Им оказался 22-летний житель села Чалтырь Мясниковского района. Он управлял синей «Ладой Грантой».
В отношении молодого человека составили три административных протокола: за невыполнение требования подать сигнал поворота, за проезд на запрещающий сигнал светофора и за управление машиной без водительских прав.
