На дорогах Хабаровского края начали ловить нарушителей весового режима

В связи с введением сезонных ограничений на движение по дорогам Хабаровского края большегрузных автомобилей в регионе были усилены меры контроля за соблюдением весогабаритных показателей транспорта. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», к проверочным мероприятиям привлечены специалисты «Хабаровскуправтодора».
По информации пресс-службы краевого министерства транспорта, накануне в регионе запустили в работу пять пунктов весогабаритного контроля: два передвижных и три стационарных. Комплексы оснащены высокотехнологичным оборудованием, которое позволяет оперативно установить превышение допустимой нагрузки на дорожное полотно, основание которого перенасыщено водой.
— Во время оттаивания грунт становится более уязвимым из-за его переувлажнения. Проезд тяжелой техники приводит к преждевременному разрушению асфальта. Для сохранения магистралей краевым Минтрансом ежегодно вводятся временные ограничения по весу и габаритам большегрузов, — отметили в Минтрансе Хабаровского края.
Сама процедура весогабаритного контроля занимает до 10 минут. Чтобы пройти взвешивание, водителю необходимо на своём транспорте заехать на специальную площадку, где специалисты измерят нагрузку на каждую ось большегруза. Таким образом, за один день комплекс обрабатывает плюс-минус 20 автомобилей. В среднем выявляется около четырёх нарушений в сутки.
Напомним, что ограничения на движение большегрузов с 5 апреля по 4 мая действуют в Бикинском округе; с 13 апреля по 12 мая — в Хабаровском, имени Лазо, Нанайском, Верхнебуреинском, Комсомольском и Амурском районах, а также в Солнечном округе; с 29 апреля по 28 мая вводятся в Советско-Гаванском, Ванинском и имени Полины Осипенко районах; с 5 мая по 3 июня вводятся в Николаевском и Ульчском районах; с 22 мая по 20 июня — в Охотском округе и Аяно-Майском районе.
Отметим, что в период действия сезонных ограничений на автомобильных дорогах 2−3 категорий предельно допустимая нагрузка на одну ось составляет шесть тонн, а на трассах 4−5 категорий — 4 тонны. За нарушение владельцу транспортного средства грозит штраф в размере от 150 до 600 тысяч рублей. Если водитель откажется от проверки, то тоже будет наказан штрафом в 600 тысяч рублей.