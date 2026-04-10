Более 6 тыс. проектов заявлено на VI сезон конкурса «Ты в игре»

Свыше 6 тыс. заявок со всей страны поступило на VI сезон ежегодного Всероссийского конкурса спортивных проектов «Ты в игре», который проводится по госпрограмме «Спорт России». Имена полуфиналистов станут известны 14 апреля, сообщили в АНО «Национальные приоритеты».
Больше всего инициатив прислали из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Краснодарского края и Чувашской Республики. Самыми популярными номинациями стали «Дети в спорте», «Точка старта» и «Безграничные возможности». Тематика проектов самая разная, но чаще всего они связаны с футболом, единоборствами и адаптивным спортом.
«Конкурс “Ты в игре” объединяет тех, кто искренне любит спорт и стремится сделать его доступным и востребованным, — людей, горящих своей идеей и готовых вовлекать в ее реализацию окружающих. Наш конкурс дает таким энтузиастам возможность найти новых партнеров, получить поддержку от настоящих лидеров отрасли и доказать, что даже самая смелая идея может воплотиться в жизнь. За шесть сезонов мы получили уже свыше 27 тысяч заявок, их количество с каждым годом растет, появляются новые и уникальные спортивные инициативы. Надеюсь, что многие из тех проектов, о которых мы узнали в этом году, получат признание и массовость», — прокомментировала генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.
В числе представленных инициатив — проект «Беговое сообщество доноров DonorSearch» из Республики Татарстан в номинации «Трансформация в спорте». Он объединяет сразу две важных темы — любительский спорт и донорство крови. Краснодарский край презентует проект «Обгони трамвай» — соревнования по бегу, в которых цель участников — обогнать трамвай. Проект «Спорт объединяет» из Череповца заявлен в номинации «Безграничные возможности» и представляет собой летние спортивные сборы для танцоров на колясках. Инициатива из Екатеринбурга «Ниндзя-зал чисто с кайфом» заявлена в номинации «Дети в спорте» как действующая спортивная инициатива семейного формата.
Участники представляют свои проекты на суд экспертов и борются за призовой фонд, который в этом сезоне вырос. Подробную информацию о VI сезоне «Ты в игре» можно найти на официальном сайте конкурса тывигре.рф, а также в канале MAX. Полуфиналистов ждет акселератор от Российского Международного Олимпийского Университета, где можно будет получить советы от профессионалов, доработать инициативы, построить дальнейший план развития.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.