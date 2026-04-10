На световые шоу на стенах Нижегородского кремля выделят 20 млн рублей

ГБУ «Нижегородский кремль» инициировало проведение электронного аукциона с целью привлечения подрядчика для организации впечатляющих световых представлений, указано на сайте госзакупок.
Эти шоу будут проецироваться на стены и башни Нижегородского кремля в течение 2026 года, сопровождая различные праздничные и значимые городские мероприятия. Стартовая цена договора установлена на уровне 19,99 миллиона рублей.
Наибольшая доля финансирования, выделенная на световые шоу, придется на новогодние праздники — 7,84 миллиона рублей. Для освещения конференции ЦИПР планируется потратить 3,7 миллиона рублей. На День города ориентировочная стоимость составляет 3,55 миллиона рублей, а на День народного единства — 2,7 миллиона рублей. Завершает список День Победы, на который предусмотрено 2,2 миллиона рублей.
Стоит отметить, что в 2025 году на аналогичные цели было направлено 43 миллиона рублей. Тогда контракт включал проведение шоу для восьми различных мероприятий, в том числе таких, как День космонавтики, День памяти и скорби, а также День России.
Ранее сообщалось, что две башни Нижегородского кремля впервые откроют для посетителей.