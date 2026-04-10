Магнитные бури накроют Землю в ближайшие дни: когда начнутся и какой силы будут

Специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук предупредили россиян об ухудшении геомагнитной обстановки в ближайшие дни. Согласно прогнозу, с пятницы по воскресенье, с 10 по 12 апреля, на Земле ожидаются магнитные бури и возмущения с вероятностью до 90%.
Причина — корональная дыра средних размеров, зафиксированная на Солнце. В лаборатории пояснили, что первые признаки воздействия солнечной структуры на Землю должны были проявиться уже утром 10 апреля. Однако, как отметили ученые, пока этого не произошло.
Специалисты объяснили, что такие дыры на Солнце устроены сложно, поэтому предсказать их влияние на Землю точно трудно. Тем не менее совсем обойтись без бурь, скорее всего, не выйдет, подчеркивают ученые. Правда есть небольшой шанс, что магнитные бури удастся избежать. Наиболее вероятный уровень бурь — G1 или G2, то есть слабые и средние.
Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, когда на Солнце полностью прекратятся магнитные бури.