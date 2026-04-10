Юные ракетостроители из села Арка Хабаровского края предложили свои туристические идеи

Юные исследователи из села Арка Охотского округа предложили свои идеи по развитию туристического потенциала северных территорий региона. Со школьниками встретилась и.о. министра туризма Мария Ярцева. Мероприятие прошло на площадке краевого визит-центра «Амурский утес», сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края.
«Дети рассказали, как, по их мнению, развивать краеведческие маршруты, сделать малые населенных пункты настоящими туристическими центрами и как сохранить культурное наследие северных территорий края», — говорится в сообщении.
Во встрече приняли участие школьники — члены кружка робототехники. Они ежегодно в День космонавтики запускают собственноручно собранные модели ракет. Недавно их интерес к освоению космоса заметил космонавт Олег Артемьев и пригласил их посетить Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина, который находится в поселке Звездный городок, Московской области. Дети договорились с Олегом Артемьевым о его возможном визите в село Арка. Этой новостью они поделились с и.о. министра туризма Марией Ярцевой.
«Очень запомнились глаза ребят — живые, заинтересованные. Они делятся тем, что увидели, к чему прикоснулись. Это как раз тот момент, когда у молодежи появляется внутренняя мотивация — стремление к открытиям, к развитию. Такие практики важно масштабировать. Представьте, если бы каждая школа запускала свои ракеты, делала проекты, объединялась в единый образовательный и туристический формат. Это серьезный вклад в будущее региона», — подчеркнула Мария Ярцева.
Напомним, министерство туризма Хабаровского края оказывает поддержку в организации бесплатных познавательных экскурсий для школьников в рамках проведения недель промышленного туризма, а также мероприятий на базе краевого визит-центра «Амурский утес»: лекции, показы фильмов о развитии турпотенциала региона, экскурсии.