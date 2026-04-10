Аграрий сделал прогноз об урожае 2026 года

Ситуацию с семенами потребуется налаживать ещё долгое время. Эту проблему пытаются переложить на бизнес, а ему до лампочки — ему нужен капитал, он не будет тратиться на создание сортов, потому что на создание сорта, как я уже сказал, нужно не менее 10 лет, причём используя самые современные методы селекции. Эта проблема так и будет оставаться, пока страна не начнёт финансировать селекционные центры. А они загибаются. В Каменной степи у нас самому молодому селекционеру 80 лет. Молодёжь не идёт в эту сферу, так как зарплата 30−40 тыс. рублей, жилья нет, удобств нет. А подготовка селекционера требует немалых средств.