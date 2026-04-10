В Хабаровском крае усилят контроль за регистрацией преступленийм

В Хабаровске прошло заседание рабочей группы по вопросам правовой статистики под председательством зампрокурора области Дмитрия Капиноса, как сообщает пресс-служба Прокуратуры по ЕАО. Участники встречи проанализировали текущее состояние законности в сфере формирования госстатотчетности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
На совещании присутствовали делегаты от СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, УМВД России по ЕАО, а также представители службы судебных приставов (ГУ ФССП). В центре внимания оказались вопросы оперативности учета преступлений и корректности отражения результатов следственных действий.
В ходе рабочей встречи эксперты выделили основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники при оформлении документов первичного учета. Для минимизации рисков искажения данных и повышения качества ведомственного контроля был разработан комплекс совместных мер.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962−223−38−83.
Почта: red.habkp@phkp.ru