В Хабаровском крае усилят контроль за регистрацией преступленийм

В Хабаровском крае усилят контроль за регистрацией преступлений.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске прошло заседание рабочей группы по вопросам правовой статистики под председательством зампрокурора области Дмитрия Капиноса, как сообщает пресс-служба Прокуратуры по ЕАО. Участники встречи проанализировали текущее состояние законности в сфере формирования госстатотчетности. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

На совещании присутствовали делегаты от СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО, УМВД России по ЕАО, а также представители службы судебных приставов (ГУ ФССП). В центре внимания оказались вопросы оперативности учета преступлений и корректности отражения результатов следственных действий.

В ходе рабочей встречи эксперты выделили основные проблемы, с которыми сталкиваются сотрудники при оформлении документов первичного учета. Для минимизации рисков искажения данных и повышения качества ведомственного контроля был разработан комплекс совместных мер.

