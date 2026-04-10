В Хабаровском крае запретили костры и огонь в 12 муниципалитетах

В Хабаровском крае в 12 муниципальных образованиях установлен особый противопожарный режим, — сообщает пресс-служба регионального правительства.
Согласно постановлению Правительства Хабаровского края № 180-рп от 02.04.2026, ограничения введены на территориях городских округов Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре, а также в Бикинском, Вяземском, Ванинском, Советско-Гаванском, Солнечном муниципальных округах и Амурском, Комсомольском, имени Лазо, Нанайском и Хабаровском районах.
В указанных территориях полностью запрещено разведение костров и проведение любых огневых работ.
Мера связана с ростом риска ландшафтных пожаров и палов сухой растительности в весенний период. По данным специалистов, возгорания чаще всего происходят на открытых участках, пустырях, вблизи жилых домов, гаражей и садовых товариществ.
Особую опасность создаёт сухая трава и порывистый ветер, который способствует быстрому распространению огня на большие площади.
В Главном управлении МЧС России по Хабаровскому краю отмечают, что особый противопожарный режим направлен прежде всего на профилактику пожаров и снижение их последствий. В этой работе участвуют органы власти, муниципалитеты и жители региона.
За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. В отдельных случаях возможно и уголовное наказание.
Специалисты МЧС напоминают о необходимости убирать сухую растительность и мусор с участков, не сжигать траву, не оставлять горючие материалы и соблюдать осторожность при обращении с огнём.
В случае пожара необходимо звонить по телефонам «112» или «101».