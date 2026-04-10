В Хабаровском крае запретили костры и огонь в 12 муниципалитетах

За нарушение требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность: для граждан — до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — до 60 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — до 80 тысяч, для юридических лиц — до 800 тысяч рублей. В отдельных случаях возможно и уголовное наказание.