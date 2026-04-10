Киев сменил направление воздушных ударов — Минобороны России

В ночь с 9 на 10 апреля под ударами украинских беспилотников оказались южные регионы России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 дрон ВСУ:
57 — над Волгоградской областью; 48 — над Ростовской областью; 35 — над Белгородской областью; 9 — над акваторией Каспийского моря; 1 — над Республикой Калмыкия; 1 БПЛА — над Тамбовской областью.
