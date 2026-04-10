Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Киев сменил направление воздушных ударов — Минобороны России

За ночь средства ПВО уничтожили 151 украинский беспилотник.

Источник: Клопс.ru

В ночь с 9 на 10 апреля под ударами украинских беспилотников оказались южные регионы России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Дежурными средствами ПВО перехвачен и уничтожен 151 дрон ВСУ:

57 — над Волгоградской областью; 48 — над Ростовской областью; 35 — над Белгородской областью; 9 — над акваторией Каспийского моря; 1 — над Республикой Калмыкия; 1 БПЛА — над Тамбовской областью.

