Не проносите мимо. Почему кассы самообслуживания нельзя перехитрить

«Всё зависит от суммы похищенного имущества, — уточняет сотрудник МВД Дмитрий Маскин. — Ущерб до 2,5 тыс. руб. квалифицируется как мелкое хищение по ст. 7.27 КоАП. Санкция данной статьи предусматривает административный арест до 15 суток либо штраф до пятикратного размера стоимости похищенного имущества или исправительные работы на срок до 120 часов. Если сумма превышает 2,5 тыс. руб., это квалифицируется как кража по ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет».