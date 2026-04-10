Не проносите мимо. Почему кассы самообслуживания нельзя перехитрить

После массового внедрения касс самообслуживания очереди в магазинах заметно уменьшились. Покупать стало проще и быстрее. И уносить неоплаченный товар, как отмечают ритейлеры и сотрудники МВД, тоже.
Соблазну обмануть систему поддаются и дети, и взрослые. Но рано или поздно всех попытавшихся присвоить товар без оплаты находит полиция. Подробности в материале krsk.aif.ru.
Всё фиксируется.
Отсутствие сотрудника магазина у кассы самообслуживания создаёт видимость бесконтрольности. Но находчивые граждане забывают, что за ними следят камеры видеонаблюдения.
«Ответственность за правильное сканирование и оплату на кассах самообслуживания полностью лежит на покупателе, — рассказывает заместитель директора по безопасности и оперативному управлению одной из торговых сетей Андрей Соломатин. — Товар считается оплаченным только после получения электронного либо бумажного чека. До его получения право собственности на товар принадлежит магазину».
Видеоаналитика позволяет своевременно выявить махинации и передать заявление с данными в полицию. А для специалистов МВД поиск правонарушителей — вопрос времени.
Что грозит аферисту?
Человека, покинувшего магазин с неоплаченным товаром, могут привлечь как по административной, так и по уголовной статье.
«Всё зависит от суммы похищенного имущества, — уточняет сотрудник МВД Дмитрий Маскин. — Ущерб до 2,5 тыс. руб. квалифицируется как мелкое хищение по ст. 7.27 КоАП. Санкция данной статьи предусматривает административный арест до 15 суток либо штраф до пятикратного размера стоимости похищенного имущества или исправительные работы на срок до 120 часов. Если сумма превышает 2,5 тыс. руб., это квалифицируется как кража по ст. 158 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до двух лет».
При этом, как отмечают в полиции, полноформатная ответственность за кражу будет грозить и при повторном административном правонарушении: рецидивы с проводом товара мимо кассы могут привести к печальным последствиям.
Если произошла ошибка.
Что делать, если оплатить товар не получилось по технической причине?
«Если обнаружили, что оплата не прошла, чека нет, лучше обратиться к администратору магазина и объяснить ситуацию», — рекомендует Андрей Соломатин, уточняя, что даже если посетитель ушёл из магазина, всегда можно вернуться и обратиться за помощью.
Специалист отмечает, что не нужно бояться или стесняться подзывать сотрудников торгового зала при возникновении спорной ситуации: их должностными обязанностями предусмотрено как общение с покупателями, так и обучение обращению с кассой самообслуживания. Если у посетителя магазина возникли трудности, например со сканированием товара, консультант обязательно подскажет, как действовать.
«Просто оглядитесь, найдите оператора и обратитесь к нему. И прежде чем покинуть торговый зал, пожалуйста, убедитесь, что все покупки отсканированы и оплата прошла успешно», — напоминает специалист.