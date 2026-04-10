Росавиация сняла запрет на работу аэропорта в Волгограде

Напомним, использование воздушного пространства Волгоградской области гражданскими судами было запрещено с 23:25 9 апреля. Перед этим РСЧС объявило на территории региона беспилотную, а затем и ракетную опасность. Поздней ночью к жителям области обратился губернатор Андрей Бочаров. Руководитель рассказал о повреждении жилых домов в результате налёта беспилотной авиации ВСУ.