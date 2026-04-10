В Волгоградской области отменена десятичасовая беспилотная опасность

Напомним, беспилотная опасность была объявлена в Волгоградской области с 21:47 9 апреля. Режим действовал более девяти часов. Также около полуночи Росавиация закрыла воздушное пространство региона для использования гражданской авиацией, а в 01:47 10 апреля РСЧС сообщило об угрозе удара по Волгоградской области ракетами. Ближе к утру губернатор Андрей Бочаров обратился к жителям, сообщив, что во время отражения удара беспилотников ВСУ на энергетическую инфраструктуру оказались повреждены жилые дома.