80 нижегородских ветеранов получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Выплаты перечислят вместе с пенсией в апреле.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородское отделение Социального фонда России направит 80 ветеранам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.

Выплата будет перечислена вместе с апрельской пенсией. Личного обращения в отделение не требуется: средства поступят автоматически. Если выплата пенсии выпадает на выходной или праздник, то деньги будут зачислены на карту в последний предшествующий рабочий день.

Для тех, кто получает пенсии через отделения «Почты России», доставка будет произведена по установленному графику.

Ранее мы писали, что нижегородский Социальный фонд пересчитает пособия для многодетных семей.