80 нижегородских ветеранов получат по 10 тысяч рублей ко Дню Победы

Нижегородское отделение Социального фонда России направит 80 ветеранам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей в преддверии Дня Победы. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ОСФР.
Выплата будет перечислена вместе с апрельской пенсией. Личного обращения в отделение не требуется: средства поступят автоматически. Если выплата пенсии выпадает на выходной или праздник, то деньги будут зачислены на карту в последний предшествующий рабочий день.
Для тех, кто получает пенсии через отделения «Почты России», доставка будет произведена по установленному графику.
