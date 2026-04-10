Москвичам пообещали дождь и мокрый снег

По данным сервиса «Яндекс Погода», сегодня в Москве днем ожидается около +4…+5 °C, влажность воздуха — 85−90%, северо-восточный ветер 5−6 м/с, атмосферное давление около 746 мм рт. ст.
В течение дня пройдут легкие осадки в виде дождя и мокрого снега, небо будет оставаться облачным.
До конца недели в столичном регионе прогнозируется дальнейшее потепление: днем температура поднимется и закрепится в диапазоне около +10…+13 °C, ночные значения составят от +4 до +8 °C.
В первой половине периода местами ожидаются легкие дожди, во второй — преимущественно без осадков. Атмосферное давление будет повышенным, в диапазоне 749−758 мм рт. ст., без резких колебаний.
Накануне в Москве прошли мокрый снег и дождь. В пресс-службе комплекса городского хозяйства столицы предупреждали, что из-за непогоды в некоторых местах могла образоваться гололедица.
По прогнозу Гидрометцентра, пик снегопада ожидался в ночь на пятницу, 10 апреля. Синоптики спрогнозировали, что к концу недели в городе может образоваться снежный покров высотой до 5 см.
