Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС связало гибель туристов на Камчатке с игнорированием мер безопасности

Источник: РБК

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев назвал пренебрежение правилами безопасности причиной гибели двух туристов и обморожения еще пятерых во время похода у Авачинского перевала. Об этом Лебедев заявил во «ВКонтакте».

«Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», — сказал Лебедев.

По данным правительства Камчатского края, 28 марта группа из девяти туристов разделилась после внутренней ссоры. В тот момент туристы находились у реки Шумной, уточнило региональное управление Следственного комитета (СК). Два человека остались, а семеро без палатки и спутникового телефона ушли в сторону Авачинского перевала и позже пропали.

Во время поисков спасатели нашли два тела. Лебедев сообщил, что погибли туристы 2001 и 2003 года рождения. Еще пятерых нашли, сейчас они находятся на базе у подножья Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтер.

Двое туристов, продолжавших следовать выбранным маршрутом, благополучно вышли в Пиначево.

Лебедев также подчеркнул, что группа туристов была зарегистрирована. «Лишний раз напомню о регистрации тургрупп. В этот раз регистрация опять спасла жизнь людям», — сказал Лебедев.

Следователи возбудили уголовное дело.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Камчатский край: один большой природный заповедник и самая сейсмоопасная часть РФ
Камчатский край — дальневосточный российский регион, занимающий полуостров Камчатку и частично материк, Командорские и Карагинский острова. Эта территория известна высокой сейсмической активностью и уникальными возможностями для рекреационного туризма. Рассказываем обо всех особенностях края.
Читать дальше