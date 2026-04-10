МЧС связало гибель туристов на Камчатке с игнорированием мер безопасности

Глава МЧС Камчатского края Сергей Лебедев назвал пренебрежение правилами безопасности причиной гибели двух туристов и обморожения еще пятерых во время похода у Авачинского перевала. Об этом Лебедев заявил во «ВКонтакте».
«Ужасная трагедия, причина которой, как всегда, пренебрежение элементарными правилами безопасности», — сказал Лебедев.
По данным правительства Камчатского края, 28 марта группа из девяти туристов разделилась после внутренней ссоры. В тот момент туристы находились у реки Шумной, уточнило региональное управление Следственного комитета (СК). Два человека остались, а семеро без палатки и спутникового телефона ушли в сторону Авачинского перевала и позже пропали.
Во время поисков спасатели нашли два тела. Лебедев сообщил, что погибли туристы 2001 и 2003 года рождения. Еще пятерых нашли, сейчас они находятся на базе у подножья Авачинского вулкана, куда их доставили спасатели и волонтер.
Двое туристов, продолжавших следовать выбранным маршрутом, благополучно вышли в Пиначево.
Лебедев также подчеркнул, что группа туристов была зарегистрирована. «Лишний раз напомню о регистрации тургрупп. В этот раз регистрация опять спасла жизнь людям», — сказал Лебедев.
Следователи возбудили уголовное дело.
