Волка, сбежавшего из сафари в Южной Корее, ищут третий день

Волк, сбежавший из сафари-парка в городе Тэчжон в Южной Корее, стал одной из самых обсуждаемых тем среди жителей, следует из публикаций СМИ страны.
Двухлетний самец по кличке Ныкку покинул вольер утром 8 апреля. Последние подтвержденные данные о его местоположении поступили через сутки, после чего след животного был потерян. Работу дронов и поисковых собак затруднили сильные дожди.
Власти проводят масштабную операцию по поимке. В первые сутки предпринимались активные поиски, впоследствии было решено прибегнуть к «точечным» действиям.
Эксперты предполагают, что выросший в неволе волк не покидает район сафари из-за «инстинкта возвращения». Вокруг парка определили территорию, вдоль которой дежурят люди.
