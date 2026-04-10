Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Волка, сбежавшего из сафари в Южной Корее, ищут третий день

Волк, сбежавший из сафари-парка в городе Тэчжон в Южной Корее, стал одной из самых обсуждаемых тем среди жителей, следует из публикаций СМИ страны.

Двухлетний самец по кличке Ныкку покинул вольер утром 8 апреля. Последние подтвержденные данные о его местоположении поступили через сутки, после чего след животного был потерян. Работу дронов и поисковых собак затруднили сильные дожди.

Власти проводят масштабную операцию по поимке. В первые сутки предпринимались активные поиски, впоследствии было решено прибегнуть к «точечным» действиям.

Эксперты предполагают, что выросший в неволе волк не покидает район сафари из-за «инстинкта возвращения». Вокруг парка определили территорию, вдоль которой дежурят люди.

Читайте материал «Саратовский волк сбежал из зоопарка в Южной Корее».

