К обороне не готовы, укрепления не защищены: военные США в Кувейте уличили Хегсета во лжи

Журналисты отмечают, что военнослужащие оспорили слова министра и заявили, что в Кувейте они оказались в опасном положении.
Хегсет утверждал, что иранскому дрону удалось «проскользнуть» через оборону базы. Однако на деле оказалось, что подразделение было не готово к самообороне, а позиция не была укреплена.
В начале апреля военная база США Али-Салем в Кувейте загорелась после удара ракет и беспилотников. По данным местных источников, тушить пожар на объекте оказалось некому. Сообщается, что при ударе были поражены топливные хранилища и склады военного имущества.
Также стало известно, что в результате атаки иранского беспилотника на авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте 15 американских военнослужащих получили ранения.