К обороне не готовы, укрепления не защищены: военные США в Кувейте уличили Хегсета во лжи

CBS: Военные США, выжившие после удара по базе в Кувейте, уличили Хегсета во лжи.

Источник: Комсомольская правда

Американские военные, которым посчастливилось выжить после атаки Ирана на базу в Кувейте, уличили министра обороны США Пита Хегсета во лжи о произошедшем. Об этом сообщает телеканал CBS.

Журналисты отмечают, что военнослужащие оспорили слова министра и заявили, что в Кувейте они оказались в опасном положении.

Хегсет утверждал, что иранскому дрону удалось «проскользнуть» через оборону базы. Однако на деле оказалось, что подразделение было не готово к самообороне, а позиция не была укреплена.

В начале апреля военная база США Али-Салем в Кувейте загорелась после удара ракет и беспилотников. По данным местных источников, тушить пожар на объекте оказалось некому. Сообщается, что при ударе были поражены топливные хранилища и склады военного имущества.

Также стало известно, что в результате атаки иранского беспилотника на авиабазу Али-аль-Салем в Кувейте 15 американских военнослужащих получили ранения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
