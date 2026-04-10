В Саяногорске мужчина выращивал наркотики в гараже

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяногорске полиция пресекла незаконное выращивание наркосодержащих растений в гараже местного жителя.
По данным МВД, 44-летний мужчина оборудовал в подвальном помещении «мини-плантацию» с лампами и выращивал коноплю. Всего было обнаружено три контейнера с пятью кустами, сообщает Хакасия Информ.
Мужчина пояснил, что выращивал растения для личного употребления, а семена и инструкции нашел в интернете.
Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы.