Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Саяногорске мужчина выращивал наркотики в гараже

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Саяногорске полиция пресекла незаконное выращивание наркосодержащих растений в гараже местного жителя.

Источник: НИА Красноярск

По данным МВД, 44-летний мужчина оборудовал в подвальном помещении «мини-плантацию» с лампами и выращивал коноплю. Всего было обнаружено три контейнера с пятью кустами, сообщает Хакасия Информ.

Мужчина пояснил, что выращивал растения для личного употребления, а семена и инструкции нашел в интернете.

Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по статье — до трех лет лишения свободы.16+