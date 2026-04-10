О полете в космос мечтают 40% нижегородцев

В опросе SuperJob участвовали представители экономически активного населения.

40% нижегородцев мечтают о полете в космос, не хотели бы — 53%. Мужчины желают оказаться на орбите чаще женщин: 50% против 31% соответственно.

Молодежь до 35 лет мечтает о космосе активнее старших поколений (45% против 33% среди тех, кому за 45).

Чем выше доход, тем сильнее тяга к звездам: среди зарабатывающих до 100 тысяч рублей в месяц таких 30%, а среди горожан с доходом от 150 тысяч — уже 48%. Среди обладателей высшего образования космических романтиков и мечтателей — 44%, а среди закончивших колледжи — 36%.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чаще других отправиться к звездам хотят системные администраторы (49%), программисты (48%) и инженерно-технические работники (44%). Меньше всего желающих покинуть Землю — среди медицинских сестер (15%) и секретарей (18%).

Время проведения: 16 марта — 7 апреля 2026 года.