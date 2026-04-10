Эксперты рассказали, как выбрать правильные продукты для пасхальных блюд

Отмечается, что для приготовления куличей нужна правильная мука, иначе они будут плотными, клёклыми и быстро зачерствеют. «Для куличей подходит пшеничная мука с высоким содержанием белка (до 14 г), высшего или первого сорта, произведенная по ГОСТу, — поясняют эксперты. — Выбирайте продукт в бумажном, а не в полиэтиленовом пакете, где он плохо хранится и быстро плесневеет. Свежая и качественная мука имеет пшеничный аромат и хруст, а запах прогорклости и плесени — это признак испорченности. Просейте муку два раза, чтобы наполнить ее кислородом и избавиться от комочков. Чтобы получился вкусный кулич, в муку сначала добавляют яйца, дрожжи, молоко, а затем — мягкое сливочное масло и иногда творог. Тесто месят 20−30 минут, кладут в него сухофрукты и оставляют в теплом месте на пару часов, чтобы оно поднялось. После этого выкладывают в форму, выпекают в духовке и украшают остывшие куличи».