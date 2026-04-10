Эксперты рассказали, как выбрать правильные продукты для пасхальных блюд

Специалисты Красноярского филиала федерального Центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса дали советы по выбору ингредиентов для блюд к Пасхе.
Отмечается, что для приготовления куличей нужна правильная мука, иначе они будут плотными, клёклыми и быстро зачерствеют. «Для куличей подходит пшеничная мука с высоким содержанием белка (до 14 г), высшего или первого сорта, произведенная по ГОСТу, — поясняют эксперты. — Выбирайте продукт в бумажном, а не в полиэтиленовом пакете, где он плохо хранится и быстро плесневеет. Свежая и качественная мука имеет пшеничный аромат и хруст, а запах прогорклости и плесени — это признак испорченности. Просейте муку два раза, чтобы наполнить ее кислородом и избавиться от комочков. Чтобы получился вкусный кулич, в муку сначала добавляют яйца, дрожжи, молоко, а затем — мягкое сливочное масло и иногда творог. Тесто месят 20−30 минут, кладут в него сухофрукты и оставляют в теплом месте на пару часов, чтобы оно поднялось. После этого выкладывают в форму, выпекают в духовке и украшают остывшие куличи».
Яйца рекомендуется использовать качественные, а красители для них — натуральные. Цвет скорлупы не важен, она должна быть чистой, целой, без трещин, чтобы внутрь не попали опасные бактерии (сальмонеллы, листерии), шероховатой и матовой, глянцевая же свидетельствует о несвежести. Хранить яйца нужно не более 25 суток при температуре до +20 градусов. Перед использованием их следует обязательно мыть, чтобы избавиться от микроорганизмов. Свежесть яйца проверяют, опустив его в воду — если всплыло, то испорчено. Также его можно потрясти, хорошее яйцо не издает звуков.
«Для теста подойдут гусиные и утиные яйца, сухой яичный порошок, который получают после пастеризации, фильтрации и сушки или жидкий яичный меланж (смесь куриного белка и желтка, прошедшая гомогенизацию, пастеризацию и охлаждение). Для окраски яйца можно купить в магазине специальные красители, но лучше использовать натуральные — луковую шелуху (терракотовый цвет), чай каркаде (синий оттенок), куркуму (желтый и золотистый), вино (бордовый), свеклу (розовый), паприку (красноватый оттенок), краснокочанную капусту (фиолетовый), шпинат (салатовый), кофе (коричневый), — перечисляют специалисты Красноярского филиала ЦОК АПК. — Для закрепления цвета в отвар с натуральным красителем можно добавить уксус. А глянец придаст растительное масло, им натирают крашенные яйца».
Главный ингредиент пасхи — творог — должен быть с наибольшей жирностью. Такой продукт имеет кремовый оттенок и сливочный вкус. Желтоватый цвет говорит о присутствии растительных жиров и красителей.
«Для приготовления пасхи выбирайте свежий творог. Его отжимают, чтобы не было жидкости, добавляют по вкусу ингредиенты, формируют пасху и на несколько часов отправляют в холодильник. Ее нужно употреблять сразу, потому что она долго не хранится, — предупреждают эксперты. — Творог — это скоропортящийся продукт и его качество ухудшается даже в холодильнике. Он может храниться около недели, а потом начинает портиться. В нем могут появиться микотоксины, вредные микроорганизмы и плесень, которые не разрушаются при термической обработке и вызывают отравление. Фермерский творог тоже не безопасен, поскольку не всегда проходит ветеринарную проверку».
