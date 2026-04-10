Движение трамваев восстановили на Окском съезде

Каршеринговый автомобиль убрали с путей.

Источник: Нижегородская правда

Движение трамваев по маршруту № 27 восстановили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает городская администрация.

Напомним, что сегодня утром, 10 апреля, движение трамвая № 27 временно приостановили из-за выехавшей на пути легковушки. Машину припарковали на Окском съезде, из-за чего следование по трамвайному маршруту было прекращено в обе стороны.

В настоящее время движение трамваев восстановлено. Автомобиль убрали с путей.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщили, где в Нижнем Новгороде отремонтируют трамвайные пути в этом году.