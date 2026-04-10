Движение трамваев восстановили на Окском съезде

Движение трамваев по маршруту № 27 восстановили в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает городская администрация.
Напомним, что сегодня утром, 10 апреля, движение трамвая № 27 временно приостановили из-за выехавшей на пути легковушки. Машину припарковали на Окском съезде, из-за чего следование по трамвайному маршруту было прекращено в обе стороны.
В настоящее время движение трамваев восстановлено. Автомобиль убрали с путей.
