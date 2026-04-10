В Красноярском крае автоинспекторы домчали до больницы беременную женщину. Случилась эта история в Нижнеингашском районе. Сотрудники ДТС Андрей Писковой и Вячеслав Леонов патрулировали автодороги Р-255 «Сибирь».
Заметили на обочине «Тойоту Ленд Крузер» — из окна иномарки подавали сигнал об остановке. Притормозили. Взволнованный водитель внедорожника подбежал, сообщил: везет жену в больницу, она беременная. А на дороге такие пробки, что боится не успеть. И нарушать правила дорожного движения не хочет.
Полицейские поступили просто: они помогли будущей маме пересесть в свой патрульный автомобиль, включили мигалки и быстро доставили ее в больницу.