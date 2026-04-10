В нацпарке «Красноярские Столбы» возобновили поиски Виктора Потаенкова

Накануне, 9 апреля, в национальном парке «Красноярские Столбы» возобновили массовые поиски пропавшего месяц назад 55-летнего Виктора Потаенкова. Как рассказали краевые спасатели, работы проводились совместно с полицейскими, волонтерами и сотрудниками МЧС.
В ходе поиска специалисты обследовали более 13 километров лесных троп и дорожек пространства. К сожалению, несмотря на все предпринятые меры, мужчину найти не удалось.
Напомним обстоятельства пропажи бывшего спецназовца: 9 марта 2026 года Виктор собирался ехать на тренировку, но она отменилась. Тогда горожанин, видимо, решил не сидеть дома и поехал к восточному входу в национальный парк. Там он оставил авто и направился на прогулку. С тех пор о 55-летнем мужчине ничего неизвестно.
Если вы видели пропавшего, то позвоните по номерам: 8 (391) 233−47−35, 8−950−99−66−066 или 112.