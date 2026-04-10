Военные США обвинили Хегсета во лжи после удара Ирана

— Выжившие (…) оспорили описание событий, данное Пентагоном, и заявили, что их подразделение в Кувейте оказалось в опасном положении, когда шесть военнослужащих погибли и более 20 получили ранения, — говорится в материале телеканала.
Там также добавили, что подразделение не было подготовлено обеспечить какую-либо защиту для себя. По словам источника, позиция не была укреплена.
До этого министры иностранных дел 12 арабских и исламских государств на встрече в Саудовской Аравии назвали неоправданными военные удары Ирана по государствам Персидского залива.
Журналисты сообщали, что Пита Хегсета застали врасплох масштабные ответные удары Ирана по целям США и Израиля на Ближнем Востоке. По информации СМИ, в Пентагоне ожидали сдержанной реакции Тегерана.
9 апреля верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи заявил, что иранский народ победил в конфликте с Соединенными Штатами и Израилем.