В Красноярске стартует серия экологических игр «Зелёный десант»

Красноярцев приглашают принять участие в весенней серии игрового субботника «Зелёный десант». В этом году акция пройдет на прибрежных территориях Енисея и объединит участников в формате экологической игры. Командам предстоит собирать мусор на выделенных участках, сортировать его и сдавать в специальные пункты. За выполненные задания начисляются баллы, по итогам которых определят победителей и призеров. [caption id= «attachment_364120» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Игры пройдут в четырех районах города: 18 апреля участники выйдут на уборку в Железнодорожном районе на улице Северо-Енисейской, 19 апреля — в Октябрьском районе на смотровой площадке «Красивый берег». Самая масштабная акция состоится 25 апреля на острове Отдыха в Центральном районе, а завершится серия 26 апреля в Советском районе на косе Орлиха. Приятно видеть, как обычный субботник превращается в соревнование. В такие моменты даже скептически настроенный человек становится частью команды, которой не всё равно. Вместе мы не только приводим набережные в порядок, но и растим новое поколение защитников природы, — отмечает куратор проекта Софья Быкова. [caption id= «attachment_364122» align= «alignnone» width= «1200»] Фото: admkrsk.ru[/caption] Принять участие могут жители города от 14 до 35 лет. Команды формируются из 2−5 человек, при этом в каждой должен быть хотя бы один совершеннолетний участник. Акция проходит в рамках нацпроекта «Молодёжь и дети» и Всероссийской недели субботников «Мы за чистоту».