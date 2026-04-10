МГУ и Пулковская обсерватория будут вместе изучать физику Солнца и звезд

«РАН и МГУ — это флагманы научно-образовательной традиции в России, насчитывающей уже более 300 лет. Основатель Московского университета Михаил Васильевич Ломоносов был талантливым исследователем новатором в области астрономии, много сделал для развития системы астрономических наблюдений. Сегодня, когда наши станции на Кавказе работают бок о бок, сотрудничество между Государственным астрономическим институтом МГУ и Главной обсерваторией Академии наук должно быть еще более тесным, ориентируясь на действительно фундаментальные исследования и новые рубежи в изучении Вселенной», — считает ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.