МГУ и Пулковская обсерватория будут вместе изучать физику Солнца и звезд

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова и Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской академии наук (ГАО РАН) договорились о научно-техническом сотрудничестве, которое предполагает совместные исследования физики Солнца и звезд. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МГУ.
Соответствующее соглашение подписали директор Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга (ГАИШ МГУ) Константин Постнов и глава ГАО РАН Назар Ихсанов. Документ предусматривает «совместную работу в области гелиофизики и физики звезд», в том числе публикацию научных статей, взаимное консультирование дипломных, магистерских и диссертационных исследований, уточнили в вузе.
«РАН и МГУ — это флагманы научно-образовательной традиции в России, насчитывающей уже более 300 лет. Основатель Московского университета Михаил Васильевич Ломоносов был талантливым исследователем новатором в области астрономии, много сделал для развития системы астрономических наблюдений. Сегодня, когда наши станции на Кавказе работают бок о бок, сотрудничество между Государственным астрономическим институтом МГУ и Главной обсерваторией Академии наук должно быть еще более тесным, ориентируясь на действительно фундаментальные исследования и новые рубежи в изучении Вселенной», — считает ректор МГУ Виктор Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Научный руководитель Специальной астрофизической лаборатории РАН в Карачаево-Черкесии Юрий Балега указал на своевременность объединения усилий российских ученых в области изучения физики Солнца и звезд.
«Укрепление связей между МГУ и институтами РАН несомненно придаст новый импульс развитию отечественной науки. Убежден, что оно [заключение соглашения] продиктовано необходимостью интенсификации фундаментальных и прикладных исследований в области гелиофизики», — отметил Балега, которого цитирует пресс-служба МГУ.
В Московском университете особо отметили, что реализация соглашения — задача для всех поколений ученых. Астрономы Пулковской обсерватории и ГАИШ МГУ будут участвовать как в планировании и реализации совместных научно-исследовательских работ, так и в проведении студенческих практик на двух базах.
О Пулковской обсерватории.
Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН — одна из старейших в стране. В следующем году будет отмечаться 200-летие решения Петербургской академии наук о создании новой обсерватории на вершине Пулковской горы в окрестностях тогдашней столицы и перевода туда центра астрономической науки из Академической обсерватории. Первым директором обсерватории стал один из основоположников звездной астрономии в России Василий Струве. Работающая в составе научного учреждения Кисловодская горная астрономическая станция ГАО РАН основана в 1948 году. В 2014 году ее соседом на склоне горы Шатджатмаз в Карачаево-Черкесии стала Кавказская горная обсерватория, принадлежащая ГАИШ МГУ.
