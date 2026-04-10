В Калининграде ищут подрядчика для обустройства тротуара на улице Лужской

Победителю торгов предстоит привести в порядок участок тротуара на участке Лужской от Аральской до Челюскинской. Специалистам нужно будет вырубить деревья и убрать пни. Кроме того, необходимо сделать тротуар с тактильной плиткой. Также подрядчик установит освещение, расширит проезжую часть и подготовит заезды для машин.