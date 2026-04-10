В Калининграде ищут подрядчика для обустройства тротуара на улице Лужской

На обустройство тротуара на части улицы Лужской в Калининграде выделили почти 20 миллионов рублей. Власти ищут подрядчика для выполнения работ. Информацию об этом опубликовали на сайте госзакупок.
Победителю торгов предстоит привести в порядок участок тротуара на участке Лужской от Аральской до Челюскинской. Специалистам нужно будет вырубить деревья и убрать пни. Кроме того, необходимо сделать тротуар с тактильной плиткой. Также подрядчик установит освещение, расширит проезжую часть и подготовит заезды для машин.
Выполнить работы должны за 220 дней с момента заключения контракта. Победителя торгов определят 20 апреля.
Программу по ремонту тротуаров в Калининграде запустили в 2023 году. За это время в городе привели в порядок около ста объектов. В 2026 году в Калининграде планируют отремонтировать 26 тротуаров.
