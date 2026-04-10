«Не проявляется на протяжении нескольких десятков лет». Белорусский врач сказала, можно ли полностью вылечить сезонную аллергию

Старший преподаватель кафедры педиатрии Института переподготовки и повышения квалификации кадров здравоохранения Белорусского государственного медицинского университета врач — аллерголог-иммунолог, педиатр Юлия Зайцева сказала белорусам, можно ли полностью вылечить сезонную аллергию. Подробности сообщает БелТА.
— После лечения АСИТ-терапией (аллерген-специфическая иммунотерапия. — Ред.) бывают результаты, когда ребенок не сталкивается с проявлениями поллиноза (сезонное аллергическое заболевание, которое вызвано пыльцой растений. — Ред.) в течение нескольких десятков лет, — подчеркнула врач.
Однако, заметила она, всегда существует риск появления симптомов. И в этом случае понадобится повторный курс АСИТ и, вероятно, с другими препаратами. По словам Юлии Зайцевой, аллергия является коварной штукой. Но, если ей заниматься и лечить, то она потихоньку идет на спад.
— У детей очень пластичная иммунная система, их в ремиссию перевести достаточно легко, если делать необходимые мероприятия, — пояснила аллерголог.
Вместе с тем АСИТ-терапия подразумевает лечение аллергенами:
— Индивидуальный профиль лечения аллергенами составляется после консультации. Данная терапия проводится именно тем аллергеном, на который у пациента самая сильная аллергия выявляется. Для этого, конечно, нужно предварительное обследование.
После этого пациент проходит длительное лечение в сезон, а, непосредственно, после его завершения и перед следующим. Благодаря этому, замечает врач, удается достичь хорошего результата с первого сезона, когда симптомы значимо снижаются. Но данную терапию нужно продолжать по меньшей мере три сезона.
— Мы можем приостанавливать лечение во время сезона цветения. Аллергия на цветение сейчас действительно замечательно лечится, — заявила врач.
