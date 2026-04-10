Ночь музеев пройдет в усадьбе Сурикова в Красноярске

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Музее-усадьбе В. И. Сурикова в Красноярске 16 мая состоится Ночь музеев под названием «Всходы».
Программа пройдет с 19:00 до 22:00.
Тема события выстроена вокруг связи человека и природы — через мотивы родного ландшафта и культурной памяти. Посетителям расскажут, как место рождения Василия Сурикова повлияло на его художественный язык и как это наследие продолжает работать сегодня.
Вечер дополнит музыкальная часть: в усадьбе прозвучат фольклорные песни, сообщили в управлении культуры Красноярска.6+