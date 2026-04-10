Первый старт ракеты «Ангара-А5М» запланировали на 2027−2028 годы

Ракету «Ангара-А5» впервые запустили с космодрома Восточный 11 апреля 2024 года. Это была третья попытка старта, два предыдущих пуска отменили по техническим причинам. С помощью «Ангары-А5» на низкую околоземную орбиту вывели прототип спутника для рекламы из космоса. Группа таких аппаратов сможет формировать в небе логотипы и тексты при перемещении по орбите на высоте 500−600 км.