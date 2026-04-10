Первый старт ракеты «Ангара-А5М» запланировали на 2027−2028 годы

Первый старт ракеты «Ангара-А5М» запланирован на 2027−2028 годы. Она выведет на орбиту макет нового российского пилотируемого корабля, сообщил «РИА Новости» гендиректор Центра имени Хруничева Денис Денискин.
Разработка «Ангары-А5М» ведется параллельно с выпуском обычных ракет «Ангара-А5». Первые модернизированные изделия уже запущены в производство. Пуски стандартной и новой версий ракет будут проходить одновременно.
Как отметил гендиректор Центра имени Хруничева, окончательное решение о переходе на «Ангару-А5М» будет принято по итогам летных испытаний и подтверждения заявленных характеристик.
Ракету «Ангара-А5» впервые запустили с космодрома Восточный 11 апреля 2024 года. Это была третья попытка старта, два предыдущих пуска отменили по техническим причинам. С помощью «Ангары-А5» на низкую околоземную орбиту вывели прототип спутника для рекламы из космоса. Группа таких аппаратов сможет формировать в небе логотипы и тексты при перемещении по орбите на высоте 500−600 км.
«Ангара» — это семейство ракет-носителей, где «Ангара-5» относится к тяжелому классу. Тяжелая ракета «Ангара-А5» стала первой российской разработкой после распада СССР. Она не использует токсичные компоненты топлива, поэтому ею планируют в будущем заменить ракету «Протон-М». Модифицированные образцы «Ангары-А5» позволят выводить на орбиту до 30 т полезного груза.
«Ангара-А5М» отличается от «Ангары-А5» увеличенной грузоподъемностью.
