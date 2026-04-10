Белый дом попросил сотрудников не делать ставки на войну в Иране

На следующий день после того, как президент США Дональд Трамп объявил о приостановке ударов по энергетическим объектам Ирана, Белый дом разослал сотрудникам предупреждение о недопустимости использования служебного положения для ставок на фьючерсных рынках. Об этом сообщает Wall Street Journal со ссылкой на источники.
Подлинность письма подтвердили в Белом доме, его представитель Дэвис Ингл заявил WSJ, что «единственный особый интерес, которым когда-либо будет руководствоваться президент Трамп, — это наилучшие интересы американского народа».
Письмо было направлено 24 марта всем сотрудникам через управление Белого дома. Днем ранее Трамп заявил о приостановке ударов по иранской энергетике на фоне состоявшихся переговоров, при этом примерно за 15 минут до объявления на рынках была зафиксирована необычная активность. По данным Dow Jones Market Data, менее чем за две минуты были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму свыше $760 млн. Также сообщается, что три аккаунта на платформе Polymarket заработали более $600 тыс., угадав время заключения перемирия с Ираном.
При этом, отмечает WSJ, доказательств утечек или использования инсайдерской информации сотрудниками администрации нет. Один из чиновников назвал рассылку «своевременным напоминанием» на фоне обсуждения крупных сделок на рынках.
Ситуация вызвала критику, в том числе со стороны демократов. Сенатор Ричард Блюменталь заявил, что рынки прогнозов превращают военные события в азартную игру и создают условия для утечек информации. Он и сенатор Энди Ким предложили законопроект о запрете таких рынков, связанных с военными действиями.
Рынки прогнозов (prediction market) в криптовалютах — это площадки, где можно делать ставки на исход будущих событий, используя криптовалюту. Покупая однозначный ответ «да» или «нет», участники определяют рыночную оценку вероятности наступления события. Например, цена токена «да» $0,2 при токене «нет» по $0,8 соответствует вероятности 20%. После закрытия прогноза выигравшие токены оцениваются в $1.
Группа трейдеров заработала около $600 тыс. на крипторынке прогнозов Polymarket, делая ставки на прекращение огня на Ближнем Востоке. Ранее те же аккаунты получили $1,2 млн, прогнозируя удар США по Ирану 28 февраля.
Аналитики не подтверждают наличие инсайда, но отмечают, что пользователи могли обладать более точной информацией, чем другие игроки. По их данным, группа с 2024 года систематически делает крупные и своевременные ставки на военные события, используя несколько аккаунтов, часть из которых меняла названия.
Сами платформы для торговли на рынке прогнозов активно пытаются пресекать инсайдерскую практику пользователей. В конце марта Polymarket расширил списки недопустимых действий, а Kalshi внедрила превентивную проверку трейдеров, которая позволяет заранее запрещать политикам торговать на связанных с ними рынках..
Оставайтесь на связи с РБК в Mах.