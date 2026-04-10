Белый дом попросил сотрудников не делать ставки на войну в Иране

Письмо было направлено 24 марта всем сотрудникам через управление Белого дома. Днем ранее Трамп заявил о приостановке ударов по иранской энергетике на фоне состоявшихся переговоров, при этом примерно за 15 минут до объявления на рынках была зафиксирована необычная активность. По данным Dow Jones Market Data, менее чем за две минуты были совершены сделки с нефтяными фьючерсами на сумму свыше $760 млн. Также сообщается, что три аккаунта на платформе Polymarket заработали более $600 тыс., угадав время заключения перемирия с Ираном.