Вирусолог перечислил россиянам главные опасности норовируса

Вспышка норовируса во Владимирской области затронула уже более ста человек. По данным правительства региона, в Муроме зафиксировано 106 случаев острой кишечной инфекции, 50 пациентов госпитализированы. Причиной заболевания стал норовирус второго типа. Как сообщал KP.RU, после вспышки норовируса сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку местного МУП «Водопровод и канализация».