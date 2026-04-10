Вирусолог перечислил россиянам главные опасности норовируса

Главный научный сотрудник НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн, комментируя сообщения о вспышке норовируса во Владимирской области, сообщил РИА Новости, что вирус опасен высокой устойчивостью во внешней среде и заразностью.
Вирусолог рассказал, что инкубационный период составляет 1−2 суток, болезнь длится 3−5 дней и сопровождается диареей, рвотой и температурой. Альтштейн подчеркнул, что летальные исходы при норовирусной инфекции практически не регистрируются.
«Случаи, которые зафиксированы в Муроме, затрагивают больше 100 человек — это вспышка серьезная», — сказал он.
Альтштейн отметил, что норовирус второго типа отличается от первого более высокой заразностью. Симптомы и течение болезни при обоих вариантах одинаковы. В качестве профилактики вирусолог посоветовал чаще мыть руки и употреблять только качественные продукты.
Вспышка норовируса во Владимирской области затронула уже более ста человек. По данным правительства региона, в Муроме зафиксировано 106 случаев острой кишечной инфекции, 50 пациентов госпитализированы. Причиной заболевания стал норовирус второго типа. Как сообщал KP.RU, после вспышки норовируса сотрудники Роспотребнадзора провели внеплановую выездную проверку местного МУП «Водопровод и канализация».