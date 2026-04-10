Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Хабаровске почтили память людей, переживших фашистские лагеря смерти

В городе прошла церемония возложения цветов ко Дню освобождения узников фашистских концлагерей.

В Хабаровске прошла церемония возложения цветов к памятнику бывшим узникам фашистских концлагерей, — сообщает пресс-служба регионального правительства.

Мемориал расположен на территории храма Святителя Иннокентия Иркутского.

Международный день освобождения узников фашистских концлагерей ежегодно отмечается 11 апреля. Он связан с восстанием, поднятым в 1945 году узниками лагеря Бухенвальд.

В памятной церемонии приняли участие представители правительства Хабаровского края, краевого парламента, Хабаровской епархии, ветеранских организаций, общественных объединений и молодёжных патриотических движений.

Также присутствовали бывшие узники фашистских концлагерей, проживающие в регионе. Как отметили в краевом министерстве социальной защиты, в Хабаровском крае сегодня проживают 39 бывших узников фашизма.

Власти региона подчёркивают, что ведётся работа по сохранению их социальной защиты и предоставлению мер поддержки. Согласно действующему законодательству, бывшие несовершеннолетние узники фашизма приравнены к федеральным льготникам и получают меры поддержки на уровне участников Великой Отечественной войны.

Дополнительно в крае действуют региональные меры: компенсация проезда на междугородном транспорте, 50% компенсация коммунальных услуг, ежегодные выплаты ко Дню Победы и другие формы поддержки.