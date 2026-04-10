Кулич, яйца и творог: красноярцам объяснили, как выбрать продукты к Пасхе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярцам напомнили, как правильно выбирать продукты для традиционных пасхальных блюд. Рекомендации дали специалисты Красноярского филиала ФГБУ «ЦОК АПК».
Как отмечают эксперты, основа качественного кулича — правильная мука. Для выпечки подходит пшеничная мука высшего или первого сорта с высоким содержанием белка — до 14 г. Предпочтение стоит отдавать продукту в бумажной упаковке. Свежая мука имеет характерный зерновой аромат, а запах плесени или прогорклости свидетельствует о порче.
Особое внимание рекомендуют уделить яйцам. В продаже встречаются диетические и столовые яйца — они маркируются буквами «Д» и «С». При выборе важно обращать внимание на целостность скорлупы: она должна быть чистой, матовой и без трещин. Перед использованием яйца необходимо мыть, а их свежесть можно проверить в воде — испорченные всплывают.
Для окрашивания эксперты советуют использовать натуральные красители — луковую шелуху, свеклу, куркуму, чай каркаде и другие. Для закрепления цвета в раствор можно добавить уксус.
Для приготовления пасхи ключевым продуктом остается творог. Он должен быть свежим и качественным. Более жирный творог отличается кремовым оттенком и мягким вкусом, тогда как обезжиренный — более пресный. Специалисты подчеркивают, что продукт быстро портится даже в холодильнике и требует соблюдения сроков хранения.
В целом эксперты советуют внимательно изучать состав продуктов, условия хранения и срок годности. Это позволит избежать рисков и приготовить безопасные и качественные блюда к празднику.