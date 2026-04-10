Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ежегодный фестиваль Пугачёвой в Москве отменили из-за общественников

Столичное мероприятие для фанатов Аллы Пугачёвой, запланированное на 15 апреля (день рождения певицы), не состоится. Продюсер Андрей Краснобаев назвал причиной давление со стороны представителей общественности.

Источник: Life.ru

Куратор проекта сослался на действия главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина.

«Фестиваль в этом году действительно отменили из‑за давления общественников. Спросите у Бородина, как так вышло. Альтернативы мы пока не придумали», — рассказал Краснобаев РИА «Новости».

Активист ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой запретить проведение торжества в честь уехавшей из РФ артистки. Свою позицию он объяснил возможной угрозой для горожан.

«Пугачёва сейчас как красная тряпка. Могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели. Не дай бог, какая‑нибудь провокация случится — будут последствия», — подчеркнул Бородин.

Организаторы пока не придумали, чем заменить отменённый фестиваль.

Ранее Life.ru писал, что примадонна активно пытается продать московскую квартиру за полмиллиарда рублей. Видимо, чтобы избежать рисков не «вписаться» в бюджет хорошей жизни заграницей. Правда незадолго до отъезда из России Алла Борисовна говорила, что завещает эту квартиру внуку Дени Байсарову, но, видимо, из-за финансовых сложностей планы поменялись.

