Ежегодный фестиваль Пугачёвой в Москве отменили из-за общественников

Куратор проекта сослался на действия главы Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталия Бородина.
«Фестиваль в этом году действительно отменили из‑за давления общественников. Спросите у Бородина, как так вышло. Альтернативы мы пока не придумали», — рассказал Краснобаев РИА «Новости».
Активист ранее обратился в Генпрокуратуру с просьбой запретить проведение торжества в честь уехавшей из РФ артистки. Свою позицию он объяснил возможной угрозой для горожан.
«Пугачёва сейчас как красная тряпка. Могут прийти как фанаты, так и недоброжелатели. Не дай бог, какая‑нибудь провокация случится — будут последствия», — подчеркнул Бородин.
Организаторы пока не придумали, чем заменить отменённый фестиваль.
Ранее Life.ru писал, что примадонна активно пытается продать московскую квартиру за полмиллиарда рублей. Видимо, чтобы избежать рисков не «вписаться» в бюджет хорошей жизни заграницей. Правда незадолго до отъезда из России Алла Борисовна говорила, что завещает эту квартиру внуку Дени Байсарову, но, видимо, из-за финансовых сложностей планы поменялись.
Главные новости шоу-бизнеса, громкие скандалы и интервью звёзд — в разделе «Поп-культура» на Life.ru.