Юрист Андрюхина напомнила россиянам о штрафах за выгул собак без поводка в парках

Россияне могут столкнуться со штрафом за выгул собак без поводка на природных и озелененных территориях. Об этом рассказала доцент Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Элина Андрюхина.

По словам эксперта, ответственность за нарушение порядка содержания животных прописана в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях.

Так, несоблюдение правил грозит предупреждением или наложением штрафа в размере от 1,5 до трех тысяч рублей для физических лиц, от пяти до 10 тысяч — для должностных, от 15 до 30 тысяч — для юридических.

В число природных территорий входят лесопарки, городские леса, луга. К озелененным территориям относятся сады, бульвары, скверы, малозастроенные участки, передает ТАСС.

До этого специалист рассказала, что владелец автомобиля может через суд взыскать с хозяина собаки компенсацию за мойку, если будет доказано, что питомец испачкал машину.

Тем временем путешествия с питомцами становятся все популярнее. Как помочь питомцу легче перенести перелет, «Вечерней Москве» рассказали эксперты S7 Airlines, а также кинолог Алена Добрунова.