Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске нашли самокатчика, сбившего девушку в Ленинском районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска несколько дней назад произошло ДТП с самокатом. 18-летняя девушка шла по тротуару, когда ехавший сзади подросток на электросамокате отвлекся и врезался в нее. От удара она упала, а парень быстро уехал с места происшествия.

Источник: НИА Красноярск

Девушка получила сотрясение мозга. Сейчас она проходит лечение.

Сотрудники ДПС быстро установили личность нарушителя. Им оказался 16-летний подросток. Ему грозит административная ответственность. Также красноярка имеет право потребовать у него компенсацию за лечение и моральный ущерб.

В краевом МВД напомнили, что водители электросамокатов должны соблюдать правила и быть внимательными, особенно на тротуарах, чтобы не создавать опасности для пешеходов.