В Красноярске нашли самокатчика, сбившего девушку в Ленинском районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска несколько дней назад произошло ДТП с самокатом. 18-летняя девушка шла по тротуару, когда ехавший сзади подросток на электросамокате отвлекся и врезался в нее. От удара она упала, а парень быстро уехал с места происшествия.