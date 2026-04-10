В Красноярске нашли самокатчика, сбившего девушку в Ленинском районе

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Ленинском районе Красноярска несколько дней назад произошло ДТП с самокатом. 18-летняя девушка шла по тротуару, когда ехавший сзади подросток на электросамокате отвлекся и врезался в нее. От удара она упала, а парень быстро уехал с места происшествия.
Девушка получила сотрясение мозга. Сейчас она проходит лечение.
Сотрудники ДПС быстро установили личность нарушителя. Им оказался 16-летний подросток. Ему грозит административная ответственность. Также красноярка имеет право потребовать у него компенсацию за лечение и моральный ущерб.
В краевом МВД напомнили, что водители электросамокатов должны соблюдать правила и быть внимательными, особенно на тротуарах, чтобы не создавать опасности для пешеходов.