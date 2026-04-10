В Москве предупредили о возможных пробках из-за непогоды и короткого рабочего дня

«Вечером возможны локальные пробки в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.
В ведомстве отметили, что в городе наблюдаются осадки и понижение температуры, в связи с чем водителям рекомендуется проверить уровень омывающей жидкости и отказаться от поездок на летней резине.
Также в столичном департаменте транспорта напомнили, что в связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется раньше обычного — ориентировочно с 16:00 мск.
Водителям рекомендовано заранее планировать маршруты.