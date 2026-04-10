В Москве предупредили о возможных пробках из-за непогоды и короткого рабочего дня

МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Департамент транспорта Москвы предупредил о возможном ухудшении дорожной ситуации в столице из-за дождливой погоды и сокращенного рабочего дня.

«Вечером возможны локальные пробки в центре, на Садовом кольце, ТТК, МКАД и вылетных магистралях», — говорится в сообщении ведомства в мессенджере Max.

В ведомстве отметили, что в городе наблюдаются осадки и понижение температуры, в связи с чем водителям рекомендуется проверить уровень омывающей жидкости и отказаться от поездок на летней резине.

Также в столичном департаменте транспорта напомнили, что в связи с коротким рабочим днем вечерний разъезд начнется раньше обычного — ориентировочно с 16:00 мск.

Водителям рекомендовано заранее планировать маршруты.