Создан новый метод получения СВЧ-материалов для компьютеров будущего

Как рассказали в вузе, при синтезе композитных материалов в качестве подложки использовался оксид алюминия, на который была нанесена тонкая пленка титаната-станната бария. Легирование образцов путем высокотемпературной диффузии проводилось из твердотельного диффузанта, в качестве которого выступал порошковый оксид хрома, в резистивной печи, где поддерживалась температура 1300 градусов на протяжении около 30 часов. Высокотемпературный диффузионный отжиг бесцветного образца привел к его равномерному коричневому окрашиванию. Элементный анализ исследованных образцов показывает равномерное распределение ионов хрома по объему пленки с концентрацией около 12%.