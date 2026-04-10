Прощание в Бухаресте: легендарного тренера Луческу похоронят на «Беллу»

Бывшего главного тренера петербургского «Зенита» Мирчу Луческу похоронят 10 апреля в Бухаресте, сообщает Digi24.
По данным телеканала, отпевание пройдет в церкви Святого Элефтерия. Похороны назначены на 13:10 по московскому времени и состоятся на кладбище «Беллу». Церемония пройдет с воинскими почестями при ограниченном доступе.
Луческу умер 7 марта на 81-м году жизни. Он входит в число самых титулованных футбольных тренеров, за карьеру завоевал 38 трофеев.
В России специалист возглавлял «Зенит» в сезоне-2016/17. Команда под его руководством заняла третье место в чемпионате и выиграла Суперкубок страны.
Тренер работал в клубах Италии, Турции и Украины, а также возглавлял сборную Румынии. Последний пост он покинул 2 апреля.
Кладбище «Беллу» считается одним из главных мемориальных мест Румынии, где традиционно хоронят известных деятелей страны.
