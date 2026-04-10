Не состоялись торги по продаже одного из крупнейших зернотрейдеров. Аукцион по реализации одного из ключевых игроков зернового рынка — компании «Родные поля», перешедшей под контроль государства, — не был проведён в запланированный срок (9 апреля). Эту информацию подтвердили в Росимуществе, выступившем организатором продажи, однако причины срыва торгов ведомство раскрывать не стало.
В ближайшее время актив планируется выставить на реализацию повторно: новая дата аукциона будет озвучена на следующей неделе.
100% доля в уставном капитале зернотрейдера была предложена к продаже ещё 5 марта 2026 года со стартовой стоимостью 11,7 млрд рублей.
В состав продаваемого пакета входят: земельные участки общей площадью 19,74 га в Ростовской области с расположенными на них объектами недвижимости, зерновой терминал в порту Азова, причальные сооружения, собственный флот из девяти судов, складские помещения и иная инфраструктура, обеспечивающая экспортные операции компании.