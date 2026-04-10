Не состоялись торги по продаже одного из крупнейших зернотрейдеров. Аукцион по реализации одного из ключевых игроков зернового рынка — компании «Родные поля», перешедшей под контроль государства, — не был проведён в запланированный срок (9 апреля). Эту информацию подтвердили в Росимуществе, выступившем организатором продажи, однако причины срыва торгов ведомство раскрывать не стало.