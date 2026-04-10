За 30 млн рублей продают сеть по доставке суши в Красноярске

В Красноярске появилось предложение о продаже готового бизнеса по доставке роллов и суши. Стоимость — 30 миллионов рублей. В объявлении указано, что сеть включает несколько точек с производственными кухнями и уже приносит стабильный доход.
Новый владелец получит полностью укомплектованную команду: поваров, сборщиков, управляющего и административный персонал. Также в сделку войдут собственное мобильное приложение для заказов и аккаунты в агрегаторах доставки.
Средняя ежемесячная выручка бизнеса оценивается в 13 миллионов рублей, чистая прибыль — около 1,5 миллиона. Окупаемость, по заявлениям продавца, составит два года.
